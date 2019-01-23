Рябков: США уведомили Россию об окончательном решении выйти из ДРСМД

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Рябков: США уведомили Россию об окончательном решении выйти из ДРСМД

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Фото: © Flickr/Sean Ellis

Вашингтон уведомил Москву, что решение Штатов выйти из Договора о РСМД — окончательное, об это заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на брифинге по ракете 9М729 для военных атташе и СМИ. Причем США сделали это по двусторонним дипломатическим каналам.

— Было дано четкое пояснение, что объявленный шаг не является приглашением к диалогу, а решение принято по совокупности обстоятельств и является окончательным, — сказал Рябков.

При этом он снова добавил, что Москва не нарушала договор о ракетах средней и меньшей дальности, поэтому считает доводы Вашингтона несостоятельными.

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