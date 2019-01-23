Сначала тет-а-тет. Переговоры Путина и Эрдогана могут затянуться допоздна

Сегодня во второй половине дня пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Эрдогана. Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал план проведения беседы, а также не исключил, что разговор двух лидеров завершится поздно вечером.

— Вначале общение с глазу на глаз, затем общение в формате общественного завтрака между российской и турецкой делегацией, потом пресс-конференция, — отметил Песков.

Представитель Кремля также предупреждает, что переговоры, скорее всего, затянутся допоздна, несмотря на то что у Путина запланировано ещё несколько внутренних рабочих встреч.

— Скорее всего, уйдёт с работы (поздно), что называется, уйдёт в ночь, — подытожил Песков.

Ранее в МИД Турции сообщали, что Эрдоган хочет обсудить с Путиным создание зоны безопасности на северо-востоке Сирии.