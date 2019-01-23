Цивилёв поручил проверить слова омбудсмена о голодных обмороках школьников

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поручил проверить слова детского омбудсмена в регионе Дмитрия Кислицына, который заявил об участившихся случаях голодных обмороков у учеников в сельских школах.
— Цивилёв поручил работникам администрации Кемеровской области уже сегодня проверить образовательные учреждения на наличие подобных фактов, — говорится в сообщении администрации региона.
В свою очередь, заместитель губернатора Елена Пахомова удивлена, что Кислицын не доложил о ситуации властям, не поднял общественность и в целом не забил тревогу.
— Он выждал почти месяц, чтобы сделать публичное заявление перед депутатами, — отмечает Пахомова.
Как уже сообщал Лайф, ранее уполномоченный по правам ребёнка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын выразил обеспокоенность из-за участившихся случаев голодных обмороков у учеников местных школ.
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