Цивилёв поручил проверить слова омбудсмена о голодных обмороках школьников

Между тем замглавы Кузбасса недоумевает, почему Кислицын не доложил о проблеме правительству, а выжидал месяц, чтобы сделать публичное заявление перед депутатами.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поручил проверить слова детского омбудсмена в регионе Дмитрия Кислицына, который заявил об участившихся случаях голодных обмороков у учеников в сельских школах.

— Цивилёв поручил работникам администрации Кемеровской области уже сегодня проверить образовательные учреждения на наличие подобных фактов, — говорится в сообщении администрации региона.

В свою очередь, заместитель губернатора Елена Пахомова удивлена, что Кислицын не доложил о ситуации властям, не поднял общественность и в целом не забил тревогу.

— Он выждал почти месяц, чтобы сделать публичное заявление перед депутатами, — отмечает Пахомова.

Как уже сообщал Лайф, ранее уполномоченный по правам ребёнка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын выразил обеспокоенность из-за участившихся случаев голодных обмороков у учеников местных школ.