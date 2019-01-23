Власти Кузбасса усомнились в правдивости слов о голодных обмороках школьников

Замглавы Кемеровской области Елена Пахомова усомнилась в правдивости информации о голодных обмороках школьников, которую озвучил детский омбудсмен Дмитрий Кислицын.
— Удивило прежде всего то, что детский омбудсмен не забил тревогу, не сообщил губернатору, не побежал в департамент образования, не поднял педагогическую общественность, переживая за судьбу голодных детей, — заявила чиновница.
По её словам, Кислицын выждал почти месяц перед тем, как сделать публичное заявление перед депутатами облсовета.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Кузбассе Дмитрий Кислицын заявил об учащении голодных обмороков у учеников местных школ. Информацию уже поручил проверить кемеровский губернатор Сергей Цивилёв.
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