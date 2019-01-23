У нас вкуснее. Европейские космонавты на МКС "доедают" за россиянами

Орбитальное меню иностранцев слишком пресное, поэтому наша космическая еда пользуется повышенным спросом.

Российская космическая еда намного вкуснее, чем у других астронавтов на Международной космической станции. Об этом журналистам рассказал космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев. По его словам, зачастую россияне делятся своими запасами с европейскими коллегами, поскольку в их орбитальном меню не хватает соли и приправ — всё пресное.

— Когда что-то остаётся из российской еды и надо брать следующий паёк, то, что не съедаешь, всё у нас забирается", — рассказал Артемьев в подкасте РИА "Новости" "Как вы это делаете?!"

Кроме того, космонавт рассказал, что пища используется на МКС как валюта. Россияне иногда обменивают творог на морепродукты, которые в их пайке отсутствуют.

А ранее Лайф сообщал, что меню российских космонавтов пополнится лепёшками с начинкой. Прототипом нового блюда станет фокачча — итальянская пшеничная лепёшка, которую готовят из различных видов теста. Кроме того, орбитальное меню пополнилось блюдами традиционной русской кухни, в том числе киселями, благоприятно влияющими на работу желудочно-кишечного тракта. Кроме того, однажды экипаж МКС приготовил в невесомости пиццу пеперони. А астронавты НАТО периодически отмечают День благодарения на орбите настоящей копчёной индейкой.