В РАН назвали ошибкой информацию о присвоении звания патриарху Кириллу

О том, что патриарх Кирилл и спикер Совфеда Валентина Матвиенко стали почётными профессорами РАН, сообщалось 18 января.

В Российской академии наук назвали ошибочной информацию о присвоении званий почётных профессоров РАН патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, сообщает ТАСС.

— Президиум Российской академии наук сообщает, что анонс заседания президиума РАН, объявленный аппаратом РАН и разосланный пресс-службой РАН 18 января, содержал ошибочную информацию о присвоении звания "Почётный профессор РАН" Святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко, — приводит агентство сообщение академии.

Как отмечается, в РАН принесли свои извинения патриарху Кириллу и Валентине Матвиенко. Академия выразила надежду на продолжение плодотворного сотрудничества с патриархом и политиком.