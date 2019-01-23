Путин отметил высокий авторитет МГУ

Президент РФ Владимир Путин отметил, что у Московского государственного университета высокий авторитет. Об этом он сказал сегодня на заседании попечительского совета МГУ.

— Высокий авторитет МГУ, качество его фундаментального образования признано во всём мире, — отметил президент. — Это результат работы многих поколений выдающихся преподавателей и исследователей.

Глава государства добавил, что научные команды МГУ играют заметную роль в различных международных проектах.