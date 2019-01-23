"Роскосмосу" дали месяц на резкое повышение финансовой дисциплины

Через 30 дней госкорпорация должна будет отчитаться перед правительством о проделанной работе.

Глава правительства Дмитрий Медведев дал "Роскосмосу" поручение резко повысить финансовую дисциплину. У госкорпорации для этого есть месяц, заявил вице-премьер Юрий Борисов по итогам совещания у председателя кабмина.

— Председателем правительства даны поручения резко поднять дисциплину контрактации запланированных мероприятий и осуществления финансового контроля с учётом оценки остатков на счетах предприятий, — сказал Борисов.

Он пояснил, что через месяц "Роскосмос" должен отчитаться о проделанной работе. При этом госкорпорации посоветовали перенять опыт наведения порядка у Минобороны РФ.

Как уже сообщал Лайф, сегодня Медведев раскритиковал "Роскосмос", призвав госкорпорацию заканчивать с бросающимся в глаза прожектёрством. Он добавил, что "Роскосмосу" пора "поменьше говорить и побольше делать".