Трамп зарифмовал лозунг о стене на границе с Мексикой

Американский лидер заявил, что уровень преступности снизится, когда строительство объекта закончат.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своём твиттере срифмованный лозунг о строительстве стены на границе с Мексикой.

BUILD A WALL & CRIME WILL FALL! This is the new theme, for two years until the Wall is finished (under construction now), of the Republican Party. Use it and pray! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 23, 2019

— Стена взойдёт — преступность падёт! Это новый мотив Республиканской партии на два года, пока стена не будет закончена. Сейчас в процессе строительства. Используйте это и молитесь, — написал Трамп.

BUILD A WALL & CRIME WILL FALL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 23, 2019

Дональд Трамп не раз выражал свою уверенность в том, что уровень преступности снизится, если на границе с Мексикой построить стену. Такая позиция была одним из главных мотивов его предвыборной кампании в 2016 году.

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