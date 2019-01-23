Трамп зарифмовал лозунг о стене на границе с Мексикой

Читайте также

Трамп зарифмовал лозунг о стене на границе с Мексикой

47

Президент США Дональд Трамп. Фото: © Flickr/Gage Skidmore

Американский лидер заявил, что уровень преступности снизится, когда строительство объекта закончат.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своём твиттере срифмованный лозунг о строительстве стены на границе с Мексикой.

— Стена взойдёт — преступность падёт! Это новый мотив Республиканской партии на два года, пока стена не будет закончена. Сейчас в процессе строительства. Используйте это и молитесь, — написал Трамп.

Дональд Трамп не раз выражал свою уверенность в том, что уровень преступности снизится, если на границе с Мексикой построить стену. Такая позиция была одним из главных мотивов его предвыборной кампании в 2016 году.

Ранее Лайф рассказывал о том, что более 370 мигрантов проникли в США через подкоп.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×