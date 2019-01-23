Правительство отложило обсуждение дифференцированных энерготарифов

На совещании у Козака решили сперва детально оценить финансовые последствия возможных изменений.

По итогам совещания у Дмитрия Козака правительство решило приостановить обсуждение дифференцированных тарифов на электроэнергию. Об этом сообщил журналистам официальный представитель вице-премьера Илья Джус. Консультации отложены по крайней мере до тех пор, пока не будут просчитаны финансовые последствия для различных категорий россиян, уточнил он.

— Вопрос о более справедливом распределении тарифной нагрузки между различными категориями потребителей может быть снова рассмотрен только после детального определения финансовых последствий для различных категорий граждан и с учётом результатов мониторинга реальных доходов населения по итогам текущего года, — приводит слова Джуса ТАСС.

Он отметил, что на совещании обсуждались и другие механизмы повышения эффективности отрасли, не связанные с возможной финансовой нагрузкой на население.

— Обсуждались вопросы повышения эффективности сетевого комплекса и взаимоотношения промышленных потребителей с сетевыми компаниями, — отметил представитель вице-премьера.

Ранее дискуссию вокруг дифференциации энерготарифов для населения в зависимости от потребления прокомментировали в Кремле. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сейчас ведётся лишь экспертное обсуждение этого вопроса.