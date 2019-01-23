Студенты всей страны примут участие в акции "Татьянка"

Сувениры с изображением полюбившейся многим героини напомнят участникам, что, несмотря на конспекты, сессию и даже "хвосты", студенческое время — одно из лучших в жизни.

"Молодёжка ОНФ" уже во второй раз проведёт всероссийскую акцию "Татьянка", приуроченную к Дню студента. Акция будет проходить с 23 по 25 января, а ее главным персонажем станет собирательный образ девушки-студентки, чьё изображение появится на нескольких вариантах поздравительных открыток. "Татьянку" будут раздавать на студенческих мероприятиях, возле аудиторий, в буфетах и столовых.

Кроме того, в рамках акции в городах нашей страны пройдут квесты, участникам которых предложат найти спрятанные организаторами "шпаргалки". Кто первый обнаружит находку и выполнит инструкции, получит приз от "Молодёжки ОНФ".

А в трёх городах страны — Санкт-Петербурге, Новороссийске и Екатеринбурге — "Молодёжка ОНФ" проведёт ещё одну праздничную акцию — "Тяни билет, студент!" В ней смогут принять участие абсолютно все желающие, вспомнить свои студенческие годы и сдать самый настоящий экзамен. Победителям обещают призы и памятные сувениры.

— Мы проводим нашу акцию прежде всего для того, чтобы каждый из нас улыбнулся и вспомнил себя в прошлом, смог вернуться в то замечательное время своей юности. Или, наоборот, представил себя в будущем — весёлым и умным студентом, которому все задачи по плечу, ведь успешная учеба — это не только залог личного благополучия, но и будущего всей нашей страны, — рассказал член центрального штаба руководитель Департамента молодёжных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич.

А ранее Лайф рассказывал ещё об одной студенческой акции "Молодежки ОНФ" под названием "Антистрессия". Суть заключается в том, чтобы студенты-старшекурсники помогли учащимся младших курсов, отдав им свои конспекты, книги, учебники, "шпаргалки".