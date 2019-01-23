Бывшего топ-менеджера "ФСК Лидер" задержали по подозрению в вымогательстве

В четверг, 24 января, в Тверском районном суде Москвы следствие будет решать вопрос о мере пресечения для бывшего вице-президента компании "ФСК Лидер" Ивана Метикари (Борисова), который до последнего времени являлся советником главы "ФСК" Владимира Воронина.

По данным Лайфа, Метикари был задержан оперативниками МВД по подозрению в вымогательстве. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 163.

— Ивана Метикари проверяют на вымогательство 3,5 млн рублей у одного из бизнесменов. Проверяется информация о том, что он угрожал убить его самого и изнасиловать его жену. Не исключено, что Метикари был в контакте с ворами в законе, — рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах Московской области.

"ФСК Лидер" занимается строительством жилых комплексов в Москве, Подмосковье, Ленинградской и Калужской областях, Краснодарском крае. Компания входит в десятку крупнейших девелоперов России.