Конгресс запретил Трампу выступать с обращением до окончания шатдауна

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила Дональду Трампу, что не позволит ему выступить с обращением к Конгрессу "О положении страны", пока не будет восстановлена работа правительства, передаёт CNN.

— Пишу, чтобы сообщить вам о том, что палата представителей не будет рассматривать резолюцию, разрешающую обращение президента "О положении страны" в зале палаты представителей, пока правительство не откроется, — говорится в письме, которое она отправила Трампу.

При этом сам американский лидер, выступая перед журналистами в Белом доме уже после того, как содержание письма было представлено общественности, заявил, что намерен найти другой вариант обращения к народу, чтобы изложить своё видение ситуации в стране.

Он также добавил, что считает поступок Пелоси нежеланием "выслушать правду". И назвал его "большим пятном в невероятной стране, которую мы любим".

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп готовит два варианта своего ежегодного обращения к американцам.