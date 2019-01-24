"Брат, держись крепко!" Эрдоган выразил поддержку Мадуро

Турецкий президент Реджеп Эрдоган выразил поддержку избранному лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро после того, как спикер парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя временным главой Венесуэлы.
— Наш президент позвонил главе Венесуэлы Мадуро и сказал: "Брат Мадуро, держись крепко, мы с тобой!" — приводит слова Эрдогана его пресс-секретарь Ибрагим Калын.
Он также привёл слова своего лидера, что Турция будет отстаивать принципиальную позицию, направленную против попыток госпереворотов.
Как уже сообщал Лайф, 23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В свою очередь, действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.
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