"Брат, держись крепко!" Эрдоган выразил поддержку Мадуро

Он позвонил избранному лидеру Венесуэлы на фоне признания Вашингтоном спикера парламента временным президентом страны.

Турецкий президент Реджеп Эрдоган выразил поддержку избранному лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро после того, как спикер парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя временным главой Венесуэлы.

— Наш президент позвонил главе Венесуэлы Мадуро и сказал: "Брат Мадуро, держись крепко, мы с тобой!" — приводит слова Эрдогана его пресс-секретарь Ибрагим Калын.

Он также привёл слова своего лидера, что Турция будет отстаивать принципиальную позицию, направленную против попыток госпереворотов.

Как уже сообщал Лайф, 23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В свою очередь, действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.