Китай призвал все стороны конфликта в Венесуэле к мирному диалогу

Во внешнеполитическом ведомстве страны отметили, что КНР внимательно следит за ситуацией в Венесуэле.

Власти Китая призвали все стороны конфликта в Венесуэле противостоять внешнему вмешательству в ситуацию в стране и разрешить трения путём мирного диалога. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

— Надеемся, что все стороны будут выступать против любого внешнего вмешательства во внутренние дела Венесуэлы... и что все соответствующие стороны будут действовать рационально и сохранять спокойствие. Призываем их найти путь политического урегулирования посредством мирного диалога в рамках конституции, — приводит ТАСС слова дипломата.

Кроме того, по словам Хуа Чуньин, китайские власти поддерживают усилия Правительства Венесуэлы в поддержании стабильности и независимости. Она также подчеркнула, что КНР всегда выступает за невмешательство во внутренние дела других стран и надеется на подобные действия от международного сообщества.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. Действия политика поддержали США, Канада, Бразилия, Аргентина, Канада, Гватемала, Колумбия, Коста-Рика, Парагвай, Перу, Чили, Эквадор. В свою очередь действующий президент Венесуэлы заявил о разрыве дипломатических отношений с Соединёнными Штатами.