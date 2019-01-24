США считают, что Россия предоставила неверные данные по испытаниям ракеты 9М729

В американском посольстве отметили, что брифинг, на котором было рассказано об испытаниях, был призван "скрыть нарушения и создать видимость прозрачности".

Соединённые Штаты уверены, что Россия испытывала крылатую ракету 9М729 на дальность, превышающую 500 километров, и на брифинге предоставила неверные данные. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель посольства США в РФ Андреа Калан.

— Все союзники по НАТО согласны с тем, что 9М729 не соответствует ДРСМД и что Россия существенно нарушает свои обязательства по договору, — сказала Калан.

Она добавила, что брифинг "контролировался Россией", и это позволило Москве изменить "технические детали таким образом, чтобы показать, что ракета соответствует Договору о РСМД.

Как ранее писал Лайф, Минобороны РФ раскрыло характеристики крылатой ракеты 9М729. Так, начальник ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил РФ Михаил Матвеевский заявил, что максимальная дальность полёта ракеты уменьшилась на 10 километров и составляет 480 километров, что соответствует условиям ДРСМД.