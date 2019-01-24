В Кремле обеспокоены попыткой узурпации верховной власти в Венесуэле

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В Кремле обеспокоены попыткой узурпации верховной власти в Венесуэле

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Фото: © Twitter/Breaking News

Пресс-секретарь главы государства считает также весьма опасными заявления некоторых стран о планах вмешательства в дела Каракаса.

Попытка узурпации верховной власти в Венесуэле противоречит и нарушает основы и принципы международного права, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы весьма обеспокоены. Более того, обеспокоены заявлениями, которые не исключают вмешательство извне во внутренние дела Венесуэлы. Считаем, что такое вмешательство способно иметь негативное последствие. Слова о мерах какого-то силового воздействия считаем весьма опасными, — пояснил представитель Кремля.

23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В свою очередь действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.

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