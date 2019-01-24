Путин поддержал идею использовать возможности ЦИК для переписи населения

По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, следующая перепись населения ожидается в 2020 году.

Президент России Владимир Путин поддерживает идею главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой привлечь сотрудников ЦИК, чтобы организовать перепись населения.

— Коллеги проявляют себя в высшей степени профессионально, организованно работают, поэтому для такой работы, как перепись населения, привлечь ваших коллег — это правильно, — сказал глава государства.

Руководитель ЦИК напомнила, что следующая перепись населения, предположительно, пройдёт в 2020 году. Памфилова подчеркнула, что в ЦИК уже создана хорошая база, потенциал которой нужно задействовать для предстоящей переписи.