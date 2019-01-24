Системой "Мобильный избиратель" воспользовались более семи млн человек

Президент РФ отметил, что таким образом удалось обеспечить "конституционное право принять участие в выборах".

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказала, что системой "Мобильный избиратель" воспользовались более семи миллионов человек.

— Когда мы в 2018 году придумали… так называемый, скажем, феномен "Мобильного избирателя", люди в это поверили. В общей сложности этими тенденциями уже более семи миллионов воспользовались. Мы будем это развивать, — сказала она.

По словам Памфиловой, ЦИК и дальше будет интенсивно работать над совершенствованием избирательной системы. По её словам, процедура выборов должна быть максимально простой, доступной и понятной для всех и прозрачной для "гражданского контроля".

Президент, в свою очередь, отметил, что таким образом удалось обеспечить "конституционное право принять участие в выборах".

Система "Мобильный избиратель" подразумевает голосование по месту нахождения и отмену открепительных удостоверений. Подать заявление о голосовании по месту нахождения можно будет через портал госуслуг, в любом МФЦ, территориальном или участковом избиркоме.

Как писал ранее Лайф, на встрече с Путиным Памфилова предложила точечно изменить избирательное законодательство.