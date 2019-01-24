Лавров объяснил, почему США признали "самопровозглашённого президента" Венесуэлы

По мнению российского министра, это является доказательством причастности Штатов к событиям в Каракасе.

США приложили руку к дестабилизации в Венесуэле и выдали себя, признав новым президентом Хуана Гуаидо. Такую мысль высказал глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Алжира.

— То, что США и ряд других стран региона незамедлительно признали временно исполняющего президента самопровозглашённого, говорит только о том, что они напрямую приложили руку к искусственному созданию двоевластия, которое чревато хаосом и очень серьёзной дестабилизацией внутриполитической ситуации, — уверен дипломат.

Ранее в Кремле заявили, что считают законным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро.

23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. В свою очередь действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.