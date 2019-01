"Нас хочет каждый". Кличко-младший поведал инвесторам о "сексуальности" Украины

Многих экономистов шокировало заявление спортсмена, и они отметили, что Незалежную на самом деле никто не хочет.

Брат мэра украинской столицы Виталия Кличко — боксёр Владимир Кличко выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Спортсмен поведал инвесторам о "сексуальной" привлекательности Незалежной.

— We are sexy and everybody wants us (Мы сексуальны, и все нас хотят. — Прим. ред.), — сказал он.

Заявление Кличко-младшего шокировало многих украинских экономистов. Например, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко на своей странице в "Фейсбуке" сообщил, что эти слова отражают мнение украинского чиновничества и, скорее всего, Владимир "заразился" этим от своего брата-мэра.

На самом деле, по словам Устенко, Украину "никто не хочет", а для того чтобы хотели — нужно создать условия.

— Быть секси ещё недостаточно для того, чтобы на тебя обратил внимание тот инвестор, который "выступает за безопасный секс", ­— отметил он.

Брат Владимира Кличко — мэр Киева Виталий Кличко — известен яркими высказываниями и порой абсурдными оговорками. Его визитной карточкой в каком-то смысле стала фраза "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать". Также градоначальник, говоря о подготовке к отопительному сезону в украинской столице, призывал киевлян "подготовиться к земле". Трудности у Кличко-старшего вызывает и арифметика. В эфире украинских телеканалов он заявил: "У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров".