Захарова ответила на идею Чубайса поменять её местами с Бузовой

Ранее глава "Роснано" предложил официальному представителю МИД РФ стать ведущей реалити-шоу "Дом-2".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала идею Анатолия Чубайса поменять её местами с Ольгой Бузовой.

— Я не знала, что Анатолий Борисович смотрит "Дом-2", — написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил поменять местами Захарову и Бузову. По его мнению, если Захарова станет ведущей "Дома-2", "это будет блестяще". В то время как Бузову нужно назначить на пост официального представителя МИД РФ.