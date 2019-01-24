"Новый вызов". Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову

По его мнению, на брифинги, которые будет проводить телеведущая, люди "будут ломиться".

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил поменять официального представителя МИД РФ Марию Захарову и известную телеведущую Ольгу Бузову местами. Об этом он заявил в эфире радиостанции Business FM.

Он отметил, что недооценил мастерство Захаровой в момент, когда вступил с ней в перепалку.

— Её нужно продвигать дальше в этом направлении, это же просто классно. Я не знаю, куда-нибудь в "Дом-2" ведущей, это будет блестяще — и для неё новый вызов, и там, я думаю, народ в шоке будет, — заявил Чубайс.

При этом глава "Роснано" предложил на должность Захаровой взять Ольгу Бузову. По его мнению, на брифинги Бузовой будет приходить очень много людей.

Сама же Захарова ответила на слова Чубайса, заявив, что в них одинаково гармонируют пошлость и грубость.

Как ранее писал Лайф, гендиректор "Роснано" в своей недавней публикации заявил, что в России большие проблемы с энергоэффективностью и изменить ситуацию к лучшему мешает бедность населения. Захарова в ответ на это поинтересовалась, почему, по его мнению, россияне "живут бедно или очень бедно". Чубайс не стал медлить с ответом. В итоге, глава госкорпорации признал победу представителя МИД.