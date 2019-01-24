Сломавшие пандус в доме инвалида заявляли его маме "думать головой, а не рожать"

Хулиганы также прокололи шины на автомобиле женщины. Сейчас семья намерена написать заявление в прокуратуру.

Жильцы дома на юго-востоке Москвы, недовольные соседством с ребёнком-инвалидом, устроили настоящий террор его семье. Об этом мама мальчика рассказала телеканалу "360".

Она рассказала, что квартиру семья взяла в ипотеку, а район улицы Авиамоторной выбрали из-за близости к школе, где учатся дети-колясочники. По запросу семьи управляющая компания установила пандус.

Однако сначала соседи просто плотно залили клеем щеколду на открывающемся пандусе, а вскоре и вовсе выломали его.

Проблемы на этом не закончились. Через некоторое время мама мальчика обнаружила, что кто-то проколол шины на её машине, которая была припаркована на специально выделенном месте.

В итоге семья приняла решение обратиться в полицию. Однако правоохранители не спешили откликаться на заявление.

— Мне [в полиции] дали мобильный телефон [оперативника], но трубку он не брал. Ответил он только на третий день, но сказал, что у него выходной и он перезвонит завтра, — рассказала мама мальчика.

Она добавила, что в итоге правоохранитель не перезвонил, а выйти на связь с ним не удалось.

После этого женщина уехала на реабилитацию с сыном, а когда вернулась, то один из соседей заявил ей: "Надо было думать головой, когда рожала ребёнка-инвалида".

Сейчас семья намерена написать заявление в прокуратуру, потому что расценивает действия соседей как вандализм.