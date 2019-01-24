В Киеве снесли памятник полководцу Суворову

Власти Украины демонтировали памятник российскому полководцу Александру Суворову. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

— Историческая ротация: в Киеве наконец-то демонтировали памятник Суворову и открыли мемориальную таблицу (Теоретику украинского национализма Дмитрию. — Прим. ред.) Донцову, — написал он.

Учебное заведение во времена СССР носило имя Суворова. Его бюст установлен во дворе учреждения. Кабмин Украины в 1998 году присвоил лицею имя Ивана Богуна.

Экспертная комиссия Минкультуры Незалежной в декабре приняла решение о переносе памятника Александру Суворову со двора Киевского военного лицея, при этом куда именно — не уточняется.