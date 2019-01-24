Путин в разговоре с Мадуро поддержал законные власти Венесуэлы

Также глава государства высказался за поиск решений конфликта в Каракасе в рамках конституции.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с венесуэльским лидером Николасом Мадуро выразил поддержку законным властям Венесуэлы. Об этом говорится на сайте Кремля.

Президент России выразил поддержку законным властям Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса Пресс-служба Кремля

Кроме того, российский президент высказался за поиск решений в рамках конституции и решения разногласий в обществе Венесуэлы путём мирного диалога.

Мадуро, в свою очередь, оценил опасное развитие событий в стране в последние дни и поблагодарил Россию за принципиальную позицию. Также стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение российско-венесуэльского сотрудничества в различных сферах.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. Действия политика поддержали США, Канада, Бразилия, Аргентина, Гватемала, Колумбия, Коста-Рика, Парагвай, Перу, Чили, Эквадор, Грузия. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.