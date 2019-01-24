Азаров раскритиковал приговор Януковичу

По его мнению, этот приговор будет, "безусловно, отменён любым европейским судом", если Янукович будет там его оспаривать.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с Лайфом назвал неправомерным приговор, который был вынесен Оболонским районным судом Киева Виктору Януковичу.

— Если кто-то внимательно слушал более чем шестичасовую зачитку этого приговора, заметил, что всё, связанное с Януковичем, касается только момента с письмом (К президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести на Украину войска. — Прим. Лайфа), которое он якобы подписал. Всё. Причём суд не удосужился даже подлинник письма приложить к делу, то есть поступил так, как нигде в мире не поступают, — сказал он.

По его мнению, исходя из материалов суда, непонятно, в каком качестве Янукович подписывал этот документ. С одной стороны, 2 марта 2014 года он был президентом, с другой — он "самоустранился" 21 февраля 2014 года.

— Каждый может писать какие угодно письма куда угодно — Путину, в ООН, ещё куда-то. Но если он президент, тогда вы судите действующего президента, а президент имеет право обращаться к любому руководителю государства на основании имеющихся договоров. Значит, они сами себя высекли, — рассуждает он.

По мнению Азарова, этот приговор будет отменён любым европейским судом, в который может обратиться Янукович.

Напомним, Оболонский райсуд Киева заочно приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы по делу о "госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны".