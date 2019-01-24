"Вам повесточка". Соловьёв разыграл украинского политолога Ковтуна

Телеведущий подчеркнул: сейчас это шутка, но эксперт и на самом деле может оказаться под судом за свои слова в эфире.

Украинский политолог Вячеслав Ковтун получил шуточную повестку в суд. Об этом рассказал телеведущий Владимир Соловьёв. Он опубликовал в "Твиттере" ролик, на котором документ эксперту передаёт сотрудник правоохранительных органов.

Эксперт в ответ улыбнулся и положил бумагу за пазуху со словами: "Буду хранить на сердце".

— Чуть не довели Ковтуна до инфаркта. Разыграли, но и реальный иск может ему прилететь, — прокомментировал видео Соловьёв.

#соловьевlive чуть не довели Ковтуна до инфаркта. Разыграли, но и реальный иск может ему прилететь. pic.twitter.com/MeSY0QVQJR — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) January 24, 2019

Телеведущий напомнил, что в одном из недавних выпусков программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" Ковтун назвал министра энергетики России Александра Новака "предателем номер один". Тогда Соловьёв и заявил, что после этого политолог вполне может получить срок за клевету.

Как ранее писал Лайф, в декабре 2018 года Ковтуна занесли в базу данных сайта "Миротворец".