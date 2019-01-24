В МЧС опровергли сообщения о взрыве в многоэтажке в подмосковной Балашихе

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В МЧС опровергли сообщения о взрыве в многоэтажке в подмосковной Балашихе

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По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электронагревателе.

МЧС опровергло сообщения о взрыве в одной из многоэтажек подмосковной Балашихи. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального главка ведомства Фёдора Польшина.

<p>Фото: © L!FE.</p>

— Информация о взрыве в жилом доме в Балашихе не подтверждается, уточняется площадь пожара в здании, — сказал он.

Сообщается, что дом построили в 2017 году и он не был подключён к газу.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электронагревателе.

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