Дипломаты США в Венесуэле лишатся неприкосновенности через 72 часа

Американские дипломаты, которые сейчас находятся в Венесуэле, лишатся неприкосновенности через 72 часа, которые отведены им на отъезд из страны. Об этом рассказал посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

— Они больше не дипломаты, — заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

Тортоса также отметил, что власти Венесуэлы будут действовать крайне осторожно, чтобы "не дать повода Вашингтону начать военное вторжение".

Как ранее сообщал Лайф, оппозиционер и глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Действующий глава государства Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с США и обвинил Штаты в попытке организовать госпереворот в республике.