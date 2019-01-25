Порошенко обсудил с Меркель "вмешательство России" в выборы на Украине

Лидер Незалежной Пётр Порошенко рассказал, что во время встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель обсуждались вопросы возможного "вмешательства России" в грядущие президентские выборы на Украине.

— Речь идёт о кибербезопасности. Это говорится в том числе об обмене данными, — цитирует Порошенко его пресс-служба.

В то же время президент Украины не захотел раскрывать подробности переговоров и всех механизмов обеспечения кибербезопасности.

Напомним, выборы лидера Незалежной пройдут 31 марта. При этом нынешний глава государства Пётр Порошенко пока не объявил официально о своём намерении выдвигаться на второй срок.

Также Лайф писал, что Порошенко высмеяли в Сети за заправленный в трусы пиджак.