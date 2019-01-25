В Иркутской области эвакуируют крупные объекты из-за сообщений о минировании

В Иркутской области после сообщений о минировании эвакуируют 11 крупных объектов с массовым пребыванием людей, сообщает ТАСС.

— Два объекта находятся в Ангарске, в том числе это торговый центр "Фестиваль". Один объект в Иркутском районе — больница в посёлке Дзержинск. Все остальные — это Иркутск, в том числе две пожарные части, — рассказали агентству источники.

Ранее также стало известно об эвакуации пациентов шести медицинских организаций Иркутска и Иркутского района из-за угрозы минирования. Как отметили в пресс-службе регионального Минздрава, на местах работают полиция, ФСБ, МЧС.

Стоит отметить, что ранее несколько ТЦ и школ Владивостока были эвакуированы из-за якобы "минирования". Также Лайф писал, что подобные ложные сообщения поступили в учреждения Камчатки.