В Киеве заявили, что Россия будет вынуждена договариваться о транзите газа

По мнению властей Незалежной, главным фактором станет то, что Москва не успеет достроить "Северный поток — 2".

Россия будет вынуждена договориться с Украиной относительно транзита газа в Европу, так как до запуска "Северного потока — 2" останется такая необходимость. Об этом в эфире UNN заявила замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко.

До окончания строительства газопровода Москве будет необходимо хоть как-то поставлять голубое топливо в страны Европы, отметили в Киеве.

— Это понимают европейцы, это понимают россияне, это понимаем мы. Поэтому, чем дольше россияне тянут, тем сложнее будут финальные переговоры, тем меньше будет времени для достижения каких-либо общих знаменателей и так далее, — заявила Бойко.

Украинский министр также отметила, что Киев не намерен идти на какие-либо уступки в переговорах из-за ухудшающейся позиции Москвы.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что для сохранения транзита российского газа через Украину необходим коммерчески привлекательный контракт и конкурентоспособный, по сравнению с газопроводами "Северный поток" и "Турецкий поток", тариф.