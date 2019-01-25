В ходе протестов в Венесуэле арестовали 364 человека

Манифестации в стране начались несколько дней назад. Протестующие требуют от действующего президента Николаса Мадуро покинуть свой пост.

В ходе массовых антиправительственных протестов в Венесуэле арестовано 364 человека. Об этом в своём твиттер-аккаунте заявил глава неправительственной организации "Уголовный форум" Альфредо Ромеро.

Отмечается, что первые девять человек были задержаны в понедельник, на следующий день — 35, а в среду — ещё 320.

Протесты в Венесуэле продолжаются уже несколько дней. Манифестанты требуют от действующего президента страны Николаса Мадуро покинуть свой пост.

В среду, 23 января, лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. Его поддержали ряд стран, в числе которых США, Канада, Грузия и другие. В свою очередь, действующий глава государства Николас Мадуро обвинил Соединённые Штаты в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.