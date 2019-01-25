"Силой? Не салом?" В Сети высмеяли депутата Рады, предложившего вернуть Кубань

Интернет-пользователи высмеяли заявление депутата Верховной рады Андрея Билецкого. Тот в эфире телеканала ZIK рассказал, что в студенчестве обошёл побережье Кавказа и уверен, что это украинская территория. Вместе с Кубанью эти земли должны стать Украиной, а если аргументы не подействуют, можно применить голую силу.
Его заявление, конечно же, стало поводом для шуток у пользователей Сети.
- "Я ничего не перепутала?.. Там написано "силой"?.. Не "салом"?"
- "Смотрите не надорвитесь со своей "силой"
- "Пупок-то не лопнет?"
- "Полное погружение в альтернативную реальность. Интересно, что они курят для получения такого эффекта?"
Другие пользователи иронизируют, почему бы депутату Рады и основателю националистического полка "Азов" не замахнуться и на другие территории:
- "Про Курилы забыли!"
- "А не замахнуться ли нам на Варшаву, хлопцы?"
- "Надо ещё Торонтщину и Монреальщину присоединить. Чтобы два раза не бегать"
- "Крым и Донбасс уже не нужны?!"
В октябре прошлого года Лайф рассказывал, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил украинцам "идти воевать", чтобы "вернуть Кубань и Москву". А ранее украинский националист Дмитрий Ярош заявлял, что у Украины есть потенциал захватить Кубань, Донщину и Воронеж.
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