"Силой? Не салом?" В Сети высмеяли депутата Рады, предложившего вернуть Кубань

Юзеры шутят: может, Киеву сразу на "Торонтщину и Монреальщину" засмотреться, чтобы "два раза не бегать".

Интернет-пользователи высмеяли заявление депутата Верховной рады Андрея Билецкого. Тот в эфире телеканала ZIK рассказал, что в студенчестве обошёл побережье Кавказа и уверен, что это украинская территория. Вместе с Кубанью эти земли должны стать Украиной, а если аргументы не подействуют, можно применить голую силу.

Его заявление, конечно же, стало поводом для шуток у пользователей Сети.

"Я ничего не перепутала?.. Там написано "силой"?.. Не "салом"?"

"Смотрите не надорвитесь со своей "силой"

"Пупок-то не лопнет?"

"Полное погружение в альтернативную реальность. Интересно, что они курят для получения такого эффекта?"

Другие пользователи иронизируют, почему бы депутату Рады и основателю националистического полка "Азов" не замахнуться и на другие территории:

"Про Курилы забыли!"

"А не замахнуться ли нам на Варшаву, хлопцы?"

"Надо ещё Торонтщину и Монреальщину присоединить. Чтобы два раза не бегать"

"Крым и Донбасс уже не нужны?!"

В октябре прошлого года Лайф рассказывал, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил украинцам "идти воевать", чтобы "вернуть Кубань и Москву". А ранее украинский националист Дмитрий Ярош заявлял, что у Украины есть потенциал захватить Кубань, Донщину и Воронеж.