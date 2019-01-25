В мэрии сообщили о готовности московских коммунальщиков к снегопаду

Для зачистки столичных магистралей от снега в круглосуточном режиме будет задействовано около 9 тысяч единиц техники.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков рассказал журналистам о готовности коммунальщиков к снегопаду, который ожидается в наступающие выходные.

— Синоптики прогнозируют, что в выходные в Москве ожидается снегопад. Коммунальные службы города готовы к нему в полной мере, — заявил Бирюков.

Для зачистки столичных магистралей от снега в круглосуточном режиме будет задействовано около 9 тысяч единиц техники. Также круглосуточно работают и снегосплавные пункты.

Ранее Лайф сообщал, что в ближайшие выходные в Москве ожидается самый сильный снегопад за всю зиму. В ЦОДД предупредили автолюбителей о непростой ситуации на столичных дорогах из-за непогоды.