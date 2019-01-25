Крымчанин получил 10 лет колонии за участие в нацбатальоне на Украине

24-летний Февзи Саганджи признан виновным "в участии в незаконном вооружённом формировании в целях, противоречащих интересам Российской Федерации".

Житель Крыма приговорён к 10,5 года колонии за участие в нацбатальоне им. Н. Челебиджихана, который был создан одним из организаторов энергетической блокады полуострова Ленуром Ислямовым. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ России.

24-летний Февзи Саганджи признан виновным "в участии в незаконном вооруженном формировании в целях, противоречащих интересам Российской Федерации".

Следствие установило, что крымчанин в январе 2016 года добровольно вступил в ряды "крымско-татарского добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана", действующего в приграничных районах Херсонской области Украины, и по сентябрь 2017 года принимал активное участие в деятельности нацбатальона.

В сентябре того же года он вернулся в Крым и, имея возможность прекратить своё участие в формировании, не обратился в правоохранительные органы, тем самым продолжил преступную деятельность.