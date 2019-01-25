Песков: Венесуэла не просила какой-либо помощи у России

Ранее Владимир Путин в разговоре с Николасом Мадуро выразил поддержку законным властям страны.

Законные власти Венесуэлы пока не просили какой-либо помощи у России в связи с политическим кризисом в стране. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Нет, — сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, что ситуация в Венесуэле накалилась 23 января, когда лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. Поддержку ему тут же выразили США и ряд стран региона.

Российская сторона последовательно заявляет о поддержке легитимного президента Николаса Мадуро. В ходе разговора с ним, который состоялся накануне, Владимир Путин лично выразил поддержку законным властям Венесуэлы. Глава российского государства также высказался за поиск решений в рамках конституции и решения разногласий в обществе Венесуэлы путём мирного диалога.