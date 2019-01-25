Путин посетит Петербург в 75-ю годовщину освобождения Ленинграда от блокады

Президент России Владимир Путин 27 января приедет в Санкт-Петербург и примет участие в мемориальных мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады — важной даты для всех. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

— Программа ещё прорабатывается. Это очень важная дата для всей нашей страны, для всех россиян и персонально для президента Путина, — сообщил представитель Кремля.

Как ранее сообщал Лайф, 90 ветеранов Великой Отечественной войны из 20 стран мира приедут в Санкт-Петербург на мероприятия, посвящённые 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась почти 900 дней. Только по официальным данным, за это время свыше 632 тысяч мирных ленинградцев погибли от голода, ещё 16 тысяч — от артобстрелов.