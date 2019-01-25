В кузбасской школе объяснили видеоролик с похожими на "собачий корм" макаронами

Директор школы в Кемеровской области Юлия Сахарова отреагировала на видеоролик, в котором подростки жалуются на некачественное питание в столовой её учебного заведения. В комментарии радиостанции "Говорит Москва" Сахарова пояснила, что эти кадры просто неудачная шутка детей.

— Я что могу сказать — это неудачная шутка детей в связи с недостаточностью воспитания. Это остатки пищи, не всё блюдо, которое было подано. Они так с ней пошутили. Еда подаётся в надлежащем виде, все службы проверяют: Роспотребнадзор, прокуратура, — отмечает она.

Сахарова также добавила, что автор скандального видеоролика вообще не ест школьную еду, а питается домашним. Она пообещала, что с подростками проведут воспитательную работу.

Ранее в Сети появилось видео, на котором кузбасские подростки жалуются на еду в школьной столовой. Они сравнивают переваренные макароны с собачьим кормом.

В начале этой недели школы Кузбасса проверяли из-за слов детского омбудсмена о голодных обмороках у учеников. Заявления уполномоченного по делам несовершеннолетних не подтвердились.