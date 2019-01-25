Столтенберг заявил, что Россия и НАТО разошлись в позициях по ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания совета РФ — НАТО в Брюсселе заявил, что позиции России и альянса по вопросам Договора о РСМД полностью разошлись.

— По обеим этим темам мы разошлись во мнениях. И именно поэтому важен этот диалог, — заявил Столтенберг.

Он также отметил, что, несмотря на разногласия, встреча получилась конструктивной и полезной, добавив, что на ней поднимались различные темы североатлантической безопасности.

При этом каких-либо признаков прорыва по вопросам ДРСМД глава альянса не наблюдает, несмотря на всю его важность и значимость, которую признают все участники совета Россия — НАТО.

В альянсе также уверены, что ударные дроны США и ракеты-цели для системы противоракетной обороны (ПРО) не нарушают Договора о РСМД.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что игнорирование брифинга Министерства обороны России, на котором была представлена ракета 9М729, доказывает неготовность НАТО обсуждать Договор о РСМД.