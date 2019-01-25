Песков: НАТО доказывает неготовность обсуждать ДРСМД, игнорируя брифинг МО РФ

Военные атташе НАТО, игнорируя брифинг Министерства обороны России, на котором была представлена ракета 9М729, доказывают неготовность обсуждать Договор о РСМД. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Безусловно, это более чем показательно, потому что это как раз и говорит о том, что по-прежнему отсутствует настрой на обсуждение проблематики ДРСМД. Какие-то другие модальности, такие как обмен ультиматумами, голословными обвинениями и нежелание слышать партнёра, — такие модальности не совсем устраивают нас, — отметил Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что позиция России по ДРСМД последовательна и хорошо известна.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ раскрыло характеристики крылатой ракеты 9М729. Так, начальник ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил РФ Михаил Матвеевский заявил, что максимальная дальность полёта ракеты уменьшилась на 10 километров и составляет 480 километров, что соответствует условиям ДРСМД. На брифинг были приглашены военные атташе США, Великобритании, Франции и Германии, представители ЕС и НАТО, но те не приехали на него.

Тем не менее в США заявили, что Россия предоставила неверные данные по испытаниям ракеты 9М729.