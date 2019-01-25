Но не за деньги. Правительство поддерживает регистрацию смартфонов по IMEI

Правительство поддерживает регистрацию в стране смартфонов по IMEI, но против взимания за это платы. Об этом заявил вице-премьер РФ Максим Акимов.
— Сама идея правильная, потому что это позволит бороться и с хищениями, даст новый уровень национальной безопасности, — сказал Акимов.
В то же время вице-премьер добавил, что правительство ещё не получало законопроект.
Как ранее сообщила автор законопроекта первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова, обязательная регистрация смартфонов в центральной базе данных IMEI обойдётся россиянам не дороже ста рублей и коснётся лишь телефонов, самостоятельно ввезённых из-за границы пользователями.
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