Но не за деньги. Правительство поддерживает регистрацию смартфонов по IMEI

По словам вице-премьера РФ Максима Акимова, реализация идеи позволит бороться и с хищениями, а также даст новый уровень национальной безопасности.

Правительство поддерживает регистрацию в стране смартфонов по IMEI, но против взимания за это платы. Об этом заявил вице-премьер РФ Максим Акимов.

— Сама идея правильная, потому что это позволит бороться и с хищениями, даст новый уровень национальной безопасности, — сказал Акимов.

В то же время вице-премьер добавил, что правительство ещё не получало законопроект.

Как ранее сообщила автор законопроекта первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова, обязательная регистрация смартфонов в центральной базе данных IMEI обойдётся россиянам не дороже ста рублей и коснётся лишь телефонов, самостоятельно ввезённых из-за границы пользователями.