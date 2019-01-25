Пользователи Сети предложили отправить в ПАСЕ Валуева для защиты Скабеевой

Пользователи социальных сетей поддержали слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который заступился за телеведущую Ольгу Скабееву, и предложили отправить в ПАСЕ депутата Госдумы и чемпиона мира по боксу Николая Валуева для охраны журналистки.
Молодец, Рамзан Ахматович! Хорошо сказал
Отметил один из пользователей
Есть у нас мужчины всё-таки
Поддержал другой
Туда Валуева отправить надо. Слабо Берёзе его толкнуть будет?
Предложил третий
Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Украины Борислав Берёза толкнул и оскорбил журналистку телеканала "Россия" Ольгу Скабееву во время интервью с вице-спикером Рады Ириной Геращенко в кулуарах ПАСЕ.
В этой связи глава Чечни пригрозил украинскому парламентарию, что найдётся мужчина, который "с размаху влепит звонкую оплеуху".
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