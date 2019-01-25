"Единая Россия" выступила против платной регистрации смартфонов с выходом в Сеть по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI). Об этом сообщил заместитель секретаря Генсовета партии Евгений Ревенко.

— Это попытка ввести надуманные поборы с людей. Партия выступает против подобной инициативы, — поясняет Ревенко, говоря именно о введении платы за регистрацию.

В свою очередь, сопредседатель Центрального координационного совета сторонников "Единой России" Сергей Боярский пояснил, что с технической точки зрения вопрос достоин обсуждения, если будет отсутствовать финансовая нагрузка на пользователей.

Ранее вице-премьер Максим Акимов пояснил, что правительство поддерживает регистрацию в стране смартфонов по IMEI, но против взимания за это платы.

Как ранее сообщила автор законопроекта — первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова, обязательная регистрация смартфонов в центральной базе данных IMEI обойдётся россиянам не дороже ста рублей и коснётся лишь телефонов, самостоятельно ввезённых из-за границы пользователями.