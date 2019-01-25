МИД РФ разочарован планами США использовать космос для боевых операций

Дипломаты призвали западных коллег быть благоразумнее и отказаться от "безответственных авантюр".

МИД РФ разочарован планами США использовать космос для выполнения боевых операций и верит в реальность такого сценария. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати дипведомства.

— Рассматриваем это как очередное подтверждение <...> реальности планов Вашингтона по использованию уже в ближайшей перспективе космического пространства для целей боевых операций и обеспечению американского доминирования в космосе, — говорится в комментарии.

В ведомстве также призвали западных коллег быть благоразумнее и отказаться от "безответственных авантюр". Министерство также разочаровано попытками развернуть новые "звёздные войны" вместо выстраивания конструктивного диалога.

Ранее Лайф рассказывал, что США планирует разместить орбитальные компоненты системы противоракетной обороны.