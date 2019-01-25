МИД РФ разочарован планами США использовать космос для боевых операций

МИД РФ разочарован планами США использовать космос для выполнения боевых операций и верит в реальность такого сценария. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати дипведомства.
— Рассматриваем это как очередное подтверждение <...> реальности планов Вашингтона по использованию уже в ближайшей перспективе космического пространства для целей боевых операций и обеспечению американского доминирования в космосе, — говорится в комментарии.
В ведомстве также призвали западных коллег быть благоразумнее и отказаться от "безответственных авантюр". Министерство также разочаровано попытками развернуть новые "звёздные войны" вместо выстраивания конструктивного диалога.
Ранее Лайф рассказывал, что США планирует разместить орбитальные компоненты системы противоракетной обороны.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени