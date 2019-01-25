Заметили в последний момент. Сотрудники морга в Барнауле перепутали покойников

Похороны умершей женщины были практически сорваны, поскольку тело искали почти два часа.

Сотрудники морга в Барнауле перепутали тела покойников при выдаче их родственникам. Об этом сообщает издание "Вести Алтай".

По данным издания, родственники и коллеги умершей заметили подмену в последний момент — перед церемонией прощания. Из-за этого людям пришлось вновь ехать в морг. Тело умершей женщины искали почти два часа.

Покойницу доставили в ритуальный зал, но в тот момент там уже проходила другая траурная церемония. В этой связи умершую сразу повезли на кладбище. Из-за опоздания пришлось отменить поминальный обед в столовой.

По данному факту прокуратура Алтайского края начала проверку. Сотрудники надзорного ведомства, в частности, намерены оценить соблюдение сотрудниками морга законодательства "О порядке проведения патолого-анатомических вскрытий".