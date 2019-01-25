Россия готова стать посредником между властями и оппозицией Венесуэлы

Россия готова выступить в роли посредника между властью и оппозицией Венесуэлы, если это будет необходимо, заявил глава Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

— Мы заявили, что, если наши усилия будут востребованы, мы к этим усилиям готовы, у нас проблем с этим нет, — отметил Щетинин в интервью РИА "Новости".

Дипломат также вспомнил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявившего накануне, что российская сторона готова к сотрудничеству и диалогу со всеми "игроками" системы международных отношений.

Как ранее сообщал Лайф, кризис в Венесуэле начался на фоне разногласий между властью и оппозиционным лидером Хуаном Гуайдо, объявившим себя исполняющим обязанности президента с 23 января.