Здание из "Служебного романа" стало памятником архитектуры

Такой статус позволит сохранить исторический облик здания, а ремонтные работы можно будет проводить под контролем департамента культурного наследия столицы.

Бывший доходный дом в Москве, где работали герои фильма Эльдара Рязанова "Служебный роман", признан памятником архитектуры. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

— Бывший доходный дом Алексея Хомякова является образцом модерна. Его выбрал режиссёр Эльдар Рязанов для съёмок фильма "Служебный роман", — говорится в сообщении.

Здание возведено в 1899–1900 годах по проекту архитекторов Максимилиана Геппенера и Иллариона Иванова-Шица.

Статус культурного наследия обеспечивает защиту государства. В частности, нарушать исторический облик запрещено, а любые работы по реставрации можно проводить только под контролем департамента культурного наследия Москвы и только после согласования с ним.