В центре Петербурга открылась выставка "Улица жизни" к 75-летию снятия блокады

По словам организаторов, свою задачу они видели в том, чтобы обратиться к эмоциональной памяти петербуржцев.

Манежная площадь и Итальянская улица в Санкт-Петербурге на три дня превратились в годы блокадного Ленинграда. Как сообщают местные СМИ, там появилась выставка под открытым небом "Улица жизни" и её посвятили 75-летию прорыва блокады.

Организаторы выставили автомобили, технику, маскировочные сетки, мешки с песком, деревянные щиты, документы и фотографии времён блокады. Одно из центральных мест заняли снимки и личные истории жителей города.

Несмотря на морозную погоду, выставку пришли посмотреть немало людей. Увидеть экспозицию можно будет до 27 января. По словам организаторов, свою задачу они видели в том, чтобы обратиться к эмоциональной памяти петербуржцев.

— Мы бы хотели, чтобы к людям, которые в эти дни приедут в центр города, пришло утраченное сегодня чувство единства, которое 75 лет назад помогло выстоять ленинградцам, — сказал генеральный директор театра-фестиваля "Балтийский дом" Сергей Шуб.